Холод нипочем: москвичи стоят в ночной очереди у Большого театра ради «Щелкунчика»

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 531 0

«Авито» удалила объявления о продаже билетов на «Щелкунчика»

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Люди стоят на улице по 12 часов.

Жители и гости столицы продолжают наблюдать за огромной очередью людей, желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик». Новые кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно правилам, Большой театр продает 400 браслетов, дающих право на приобретение билетов на «Щелкунчик» в кассах. Театралы и перекупщики стоят в очереди по 12 часов в надежде получить заветный пропуск. На месте дежурит полиция. У некоторых не выдерживают нервы.

«Что такого особенного в этом спектакле? Почему его могут показывать только под Новый год, создавая такие безумные очереди? Почему не сделать продажу билетов, например, через Госуслуги?» — посетовала одна из женщин, стоящих в очереди.

Примечательно, что платформа «Авито» удалила объявления о продаже билетов на «Щелкунчика». В пресс-службе компании отметили, что подобная мера поможет предотвратить часть рисков и сделает покупку билетов на любимый спектакль более доступной для зрителей.

Известно, что некоторые особо предприимчивые москвичи уже пытаются продать места в очереди. За них просят по 15 тысяч рублей.

Орут и пихаются: очередь выстроилась для покупки билетов на «Щелкунчика»

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