Григорий Лепс назвал артистов, способных перепеть «Рюмку водки на столе»

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 258 0

Лепс заявил, что Панайотов смог бы перепеть его песню «Рюмка водки на столе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист РФ заявил, что его песни может исполнять любой желающий. Но не каждому это по силам.

Григорий Лепс не возражает, если кто-то из современных музыкантов захочет перепеть «Рюмку водки на столе». Об этом народный артист РФ рассказал корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

«Кто хочет, тот может исполнять. Я вообще считаю, что музыкальные произведения пишутся для того, чтобы их исполняли. Я никогда не брал денег с людей, если они хотели петь мои произведения. <…> Там довольно высокие ноты. Даже я их не могу брать уже. Сашка Панайотов бы справился, но у него нет такой хрипоты», — считает Лепс.

А вот Ваня Дмитриенко этот хит бы не осилил, считает Лепс. Несмотря на это народный артист считает его очень талантливым исполнителем. Также в качестве исполнительницы «Рюмки водки на столе» подошла бы Дарья Ставрович, заключил артист.

«Столько раз разочаровался»: Лепс рассказал про свою возлюбленную

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лепс намерен построить храм в Москве. Он пообещал это Богу.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Сердце не выдержало: 7 личных трагедий легендарного певца Джо Дассена
8:09
Обглоданное тело и ни шанса на спасение: куда пропала Ткачиха из «Сказки о царе Салтане»
7:56
Почему пить смузи утром вредно для здоровья? — ответ врача-диетолога
7:40
Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа: что происходит в анклаве
7:25
Немоляева рассказала о сложном характере Дорониной: «Будто не замечала тебя»
7:11
Григорий Лепс назвал артистов, способных перепеть «Рюмку водки на столе»

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
«Пообещал Богу»: Григорий Лепс намерен построить храм в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд