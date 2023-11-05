«Пообещал Богу»: Григорий Лепс намерен построить храм в Москве

Музыкант заявил, что обязательно построит церковь. Однако начало сроков не уточнил.

Григорий Лепс признался, что не разделяет общей страсти к огромным хоромам. Считает, что человеку для счастья нужно немного. Вместо этого народный артист РФ хочет построить храм. Эксклюзивное заявление музыкант сделал в беседе с 5-tv.ru.

По словам артиста, сейчас у него есть подобные планы. Он отметил, что храм построят в Москве. Когда именно начнется строительство, Лепс не уточнил.

«Часовню — маловато, а вот храм построить придется. Я пообещал Богу. А я такой человек, если пообещал, придется выполнять», — отметил Лепс на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Лепс рассказал о возлюбленной, с которой отдыхал в Таиланде. Музыкант добавил, что с этим человеком их связывают иные отношения. Однако сейчас у него нет постоянного партнера. По словам музыканта, некоторые молодые девушки встречаются со взрослыми людьми только ради денег.