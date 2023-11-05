Серьезный удар: чем опасна для Запада конфискация российских активов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 233 0

FT: конфискация активов РФ грозит Западу экономическими последствиями

Серьезный удар: чем опасна для Запада конфискация российских активов

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Экономисты предсказали решительный ответ от третьих стран. Каким он будет?

Конфискация российских активов чревата экономическими последствиями для Запада. Об этом в статье для Financial Times пишет обозреватель Мартина Сандбу.

«Конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если <…> к ним будут применены такие же санкции», — указал автор.

Подобная ответная реакция третьих стран может привести к дестабилизации экономической ситуации. В частности, отметил Сандбу, отразится это на финансовых системах в недружественных по отношению к РФ западных странах.

Аналитик напомнил также, что для правомерной конфискации активов существуют юридические препятствия.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России.

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