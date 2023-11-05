Свидание влюбленных под Петербургом обернулось трагедией: что произошло

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 012 0

Автомобиль улетел в Неву в Петербурге, один человек погиб

Фото, видео: 5-tv.ru

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Парочка решила предаться утехам в машине в Невском районе. Однако вскоре на месте уже работали экстренные службы.

Свидание влюбленной парочки обернулось трагедией в Санкт-Петербурге. По данным 5-tv.ru, они решили предаться любовным утехам в машине. После этого мужчина вышел из автомобиля, который каким-то образом улетел в Неву.

В это время в салоне авто находилась женщина. Предварительно, беременная. Она погибла. Водолазы уже достали ее тело из реки. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге мужчина прибил ноги своей возлюбленной к доске, потому что та хотела разорвать отношения. Девушке пришлось устроить ДТП, чтобы спастись от изверга.

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