«Моментально получает свое»: за что Лепс может уволить подчиненного

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 50 0

Григорий Лепс считает халатность поводом для увольнения подчиненных

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Опытный артист знает, как подать себя на сцене и считает секретом своего успеха сплоченный и профессиональный коллектив.

Талант и природное обаяние сделали Григория Лепса невероятно популярным. Все последние годы народный артист держится в топе самых высокооплачиваемых отечественных певцов, и не зря — все рабочие процессы музыкант контролирует лично.

На гала-концерте, посвященном столетию известного композитора Исаака Шварца в беседе с 5-tv.ru Лепс перечислил причины, за которые может уволить своего подчиненного. По словам артиста, по сравнению с другими именитыми музыкантами он относительно непритязателен, но ценит в коллегах постоянство, ответственность и профессионализм. В случае, если сотрудник нарушает правило, велик риск его увольнения, но есть и нюансы.

«Жизнь такая длинная штука, и весьма непредсказуемые сюжеты в ней постоянно возникают. Просчитать невозможно! Что касается подчиненных: я постоянно ошибаюсь, и они тоже ошибаются. Я не очень строгий руководитель, но уволить могу. За непрофессионализм, халатное отношение к своим прямым обязанностям, за халатное отношение к музыке, репетициям. За это человек моментально получает свое. Такие примеры в моем коллективе были, и их было немало», — сознался он.

Нередко Лепс срывает негодование и на самом себе, признался он от первого лица. Вывести его из равновесия может любая рабочая мелочь.

«На себя я все время злюсь. Чаще всего из-за того, что песня не получается или времени мало. Много причин», — акцентировал внимание он.

Ранее 5-tv.ru писал, без кого Григорий Лепс не ездит на гастроли

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