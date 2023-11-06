«Нам не грозит»: Лавров рассказал о своем отношении к Хеллоуину

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Лавров: в праздновании Хеллоуина нет ничего страшного

«Нам не грозит»: Лавров рассказал о своем отношении к Хеллоуину

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Самое главное, чтобы иностранные традиции не «выдавливали» российские. А что еще?

В праздновании Хеллоуина и других западных традициях нет ничего страшного. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел не видит ничего деструктивного в приходящих с запада традициях. Самое главное, отметил он, чтобы они не воспринимались как довлеющие над российскими праздниками и историей.

По словам Лаврова, в Хеллоуине нет ничего страшного, кроме возможности совершения преступлений под прикрытием традиций. Об этом, обратил он внимание, часто рассказывают фильмы западного производства.

«Надеюсь, что нам это не грозит», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

В Госдуме ранее предложили переименовать американский Хеллоуин в День жутких сказок и историй. По словам депутата Ярослава Нилова, это будет хорошей альтернативой. Другие варианты предлагали и в регионах. В одной из школ Ижевска предложили назвать праздник Тыквенным спасом.

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