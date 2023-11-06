Свет, камера, мотор! Пять актеров, которые напивались прямо на съемках

Мировые звезды зачастую позволяют себе злоупотребление алкоголем прямо во время работы над фильмами.

Ни для кого не секрет, что знаменитости могут себе позволить употребление алкоголя, и не только на светском рауте или празднике, но и прямо во время исполнения прямых рабочих обязанностей. Кто из звезд кинематографа позволял себе пьянствовать на съемках — в материале 5-tv.ru.

Джонни Депп

Джонни Дэпп. Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Реж.: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг, 2017 г.

Пожалуй, самый знаменитый актер, который позволил себе выпить лишнего во время съемок — Джонни Депп. О том, что артист злоупотребляет между дублями, сообщали многие зарубежные СМИ. Например, согласно информации американского издания Vulture, пятую часть «Пиратов Карибского моря» снимали гораздо дольше задуманного именно из-за проделок главной звезды картины. Участники группы признавались, что Капитан Джек Воробей зачастую появлялся в кадре по-настоящему пьяным, а иногда — страдая от тяжелого похмелья.

Дэниэл Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф. Кадр из х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка». Реж.: Дэвид Йейтс, 2009 г.

Знаменитый на весь мир Гарри Поттер, которого сыграл Дэниэл Рэдклифф, оказывается, тоже мог себе позволить пригубить настоящего спиртного. Разумеется, уже в последних частях волшебной истории. Известно, что «мальчик, который выжил», появлялся в кадре в состоянии алкогольного опьянения в части «Гарри Поттер и принц-полукровка». Кстати, сам Дэниэл Рэдклифф факт злоупотребления не отрицал, связывая свое поведение с непомерной тяжестью свалившейся на него славы.

Билли Боб Торнтон

Билли Боб Торнтон. Кадр из х/ф «Плохой Санта». Реж.: Терри Цвигофф, 2003 г.

Герой Билли Боба Торнтона в фильме «Плохой Санта» часто появляется в кадре опьяненным, но, оказывается, в некоторых эпизодах актер вовсе не играл. Артист приходил на съемочную площадку уже пьяным, а иногда напивался прямо между дублями. По признанию самого Торнтона, таким образом он хотел еще ярче передать образ своего героя, алкоголика с доброй душой.

Марго Робби

Марго Робби. Кадр из х/ф «Волк с Уолл-стрит» Реж.: Мартин Скорсезе, 2013 г.

Единственная девушка в списке актеров, которые пили на съемочной площадке, — красавица Марго Робби. Во время работы над фильмом «Волк с Уолл-стрит» молодая актриса слишком волновалась, что ей придется играть откровенную сцену с Леонардо ди Каприо, и поэтому позволила себе выпить текилы. В кадре опьянение героини осталось для многих незаметным, зато позволило Робби раскрепоститься и отлично отработать в кадре.

Роберт Шоу

Роберт Шоу. Кадр из х/ф «Челюсти». Реж.: Стивен Спилберг, 1975 г.

В 1975 году британский актер Роберт Шоу сыграл в знаменитом фильме про акул «Челюсти» одну из главных ролей, и, по воспоминаниям его коллег, часто являлся на площадку пьяным. Что конкретно побуждало Шоу прикладываться к бутылке, неизвестно.

«Я обычно пью, когда мне совсем скучно», — приводит слова Роберта Шоу издание The Daily Jaws.

Вероятно, скука была для актера настоящей напастью, ведь порой звезду приходилось буквально затаскивать на площадку, так как тот не мог держаться на ногах.

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