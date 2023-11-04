От первой роли до тюрьмы: как жизнь и карьера Михаила Ефремова покатилась под откос

За что до сих пор любят российского актера, и как он встал на путь, который привел его к колонии?

Михаилу Ефремову 10 ноября исполнится 60 лет. За свою жизнь артист сыграл более 150 ролей в кино и театральных постановках, а также выступал в качестве режиссера. О жизни и личных трудностях российского актера — в материале 5-tv.ru.

Детство и юность

Фото: Кадр из к/ф «Когда я стану великаном», реж. Инна Туманян, 1979 г.

Михаил Ефремов родился в московской театральной семье. Его отец — народный артист СССР Олег Ефремов, мать — актриса театра «Современник» Алла Покровская. Как рассказывал сам Михаил в одном из интервью, вспоминая свое детство, больше всего его воспитанием занимался дедушка Николай Иванович.

«Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934 году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на Север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберёг семью от репрессий», — говорил Ефремов в беседе с изданием 7Дней.ru.

Первые шаги на актерском поприще

Впервые Михаил вышел на сцену в 13 лет, приняв участие в постановке МХАТа «Уходя, оглянись!». В 1976 году снялся в фильме «Дни хирурга Мишкина», а через несколько лет сыграл главную роль в ленте «Когда я стану великаном».

Фото: Кадр из сериала «Дни хирурга Мишкина», 1976 г.

Кстати, именно Школа-студия МХАТ дала Ефремову актерское образование: после службы в армии он окончил курс Владимира Богомолова. Одновременно молодой артист играл в спектаклях, о которых, как сам признавался, казалось, только мог мечтать.

«На третьем курсе прикоснулся к шекспировскому материалу, мне дали роль Гамлета. Этот материал считается почетным, потому что его можно повернуть, интерпретировать хоть как. Точно также, как чеховскую «Чайку“», — рассказывал Ефремов в интервью изданию 74.ru.

Самые яркие роли

Фото: Кадр из сериала «Граница: Таежный роман», 2000 г.

Михаил Ефремов сыграл более 150 ролей, однако некоторые из них можно выделить как самые запоминающиеся и любимые у российского зрителя. Среди них — образ Алексея Жгута в сериале «Граница. Таежный роман». И пусть роль является второстепенной, яркий талант Ефремова позволил его персонажу максимально раскрыться, а зрителю — проникнуться к герою симпатией.

То же самое можно сказать о роли в кинохите по роману Виктора Пелевина «Generation П», в котором появилось множество звезд российского кино, но выход Ефремова, по мнению зрителей, считается одним из самых ярких. Михаил сыграл в экранизации экстравагантного, порочного и вместе с тем притягательного Леонида Азадовского.

За роль в двенадцатисерийной ленте «Оттепель» стал лауреатом премии ТЭФИ как лучший актер.

Фото: Кадр из сериала «Оттепель», 2013 г.

Также можно выделить работы Ефремова в фильмах «12», «Супертеща для неудачника» и «Статский советник».

Проблемы с алкоголем

Фото: www.globallookpress.com / Roman Yarovitsyn

О том, что актер пристрастился к алкоголю, начали говорить почти 20 лет назад. Так, в одном из СМИ еще в 2005-м появлялась информация, что Ефремов обращался к наркологу. Правда, тогда сообщалось, что на этом настаивали его друзья, видя, что зависимость от спиртного начинает прогрессировать. Однако, вероятно, попытки повернуть ситуацию ни к чему не привели.

В какой-то момент Михаил начал позволять себе появляться на съемках, как говорится, подшофе. В 2011 году в интервью изданию KP.RU Ефремов признавался, что на его работу это никак не влияет.

«Я могу сниматься в любом состоянии. Другое дело, как меня воспринимает съемочная группа в любом состоянии!» — считал артист.

Чем громче становились слухи о пьянстве Ефремова, тем откровеннее говорил о своем образе жизни артист.

«Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Такое название мне нравится больше», — поделился Михаил в одном из интервью на YouTube-шоу в 2018 году.

ДТП с летальным исходом

Фото: www.globallookpress.com / vlad_zhen/Instagram

Вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Машина артиста выехала на встречную полосу, где столкнулась с автофургоном, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице после полученным травм. Актер был признан виновным и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

Находясь в следственном изоляторе, артист раскаялся в содеянном, а также обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в саморекламе за счет своего имени.

Жизнь в колонии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 пол Белгородом. По словам бывшего заключенного этой колонии, с которым беседовали журналисты издания StarHit.ru, актер не помнит четко саму аварию, но очень переживает и нервничает.

«Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — говорил мужчина.

По словам бывшего заключенного, Ефремов общается в ИК с иностранцами, которые отбывают там наказание, и учит их русскому языку. Его там называют не иначе, как «дядя Миша», и относятся очень хорошо, с уважением и пиететом.

А еще Ефремов хочет создать в колонии собственный театр и ставить пьесы.

Выпали зубы? Что происходит с Михаилом Ефремовым в колонии

Поддержка друзей

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Стоит отметить, что близкие Михаила Ефремова, в основном, поддерживают артиста, заявляя, что право на ошибку должно быть у каждого, равно как и право на исправление и искупление. Актера регулярно посещают друзья, например, Иван Охлобыстин, который переживает из-за его здоровья.

«Я ездил к нему, Гарик Сукачёв недавно ездил к нему. Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — поделился Охлобыстин с изданием ТАСС.

Кроме того, Ефремова навещают и другие российские знаменитости, среди них — Сергей Гармаш и Никита Высоцкий.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков; Валерий Левитин

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19-летняя дочь Михаила Ефремова пошла по стопам отца.