Муж утонувшей в Неве женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме

Гражданский муж утонувшей в машине в Петербурге женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме в Подмосковье. Он был осужден по статье, предусматривающей наказание за незаконное производство, сбыт или распространение наркотических веществ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчине дали срок 12-13 лет, уточнил собеседник. По его информации, в последний раз супруги виделись около четырех месяцев назад, когда она приезжала к нему на свидание. Это подтверждает, что свой последний вечер женщина провела с другим мужчиной.

Свидание на набережной Невы закончилось трагедией. По предварительной информации, пара решила уединиться в машине и предаться любовным утехам. При этом женщина, предположительно, была беременна.

Когда вероятный любовник вышел из авто, оно начало скатываться в реку. Попытки остановить погружение не увенчались успехом. Прибывшие на место водолазы достали из реки женщину уже без признаков жизни.

Другой источник ранее рассказывал, что погибшая воспитывала четверых детей. До своего 34-летия она не дожила всего три дня.

Полиция уже задержала водителя затонувшего авто. Им оказался мигрант из одной из среднеазиатских стран. Было установлено, что он не обеспечил неподвижное состояние иномарки, в результате чего она и улетела в Неву.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Сейчас на него составлен административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье в элитном фитнес-клубе утонула пятилетняя девочка.