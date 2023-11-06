Муж утонувшей в Неве женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 815 0

Черный Mercedes утянул с собой на дно бедную женщину. Кто разделил с ней последние минуты жизни?

Муж утонувшей в Неве женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Гражданский муж утонувшей в машине в Петербурге женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме в Подмосковье. Он был осужден по статье, предусматривающей наказание за незаконное производство, сбыт или распространение наркотических веществ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчине дали срок 12-13 лет, уточнил собеседник. По его информации, в последний раз супруги виделись около четырех месяцев назад, когда она приезжала к нему на свидание. Это подтверждает, что свой последний вечер женщина провела с другим мужчиной.

Свидание на набережной Невы закончилось трагедией. По предварительной информации, пара решила уединиться в машине и предаться любовным утехам. При этом женщина, предположительно, была беременна.

Когда вероятный любовник вышел из авто, оно начало скатываться в реку. Попытки остановить погружение не увенчались успехом. Прибывшие на место водолазы достали из реки женщину уже без признаков жизни.

Другой источник ранее рассказывал, что погибшая воспитывала четверых детей. До своего 34-летия она не дожила всего три дня.

Полиция уже задержала водителя затонувшего авто. Им оказался мигрант из одной из среднеазиатских стран. Было установлено, что он не обеспечил неподвижное состояние иномарки, в результате чего она и улетела в Неву.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Сейчас на него составлен административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье в элитном фитнес-клубе утонула пятилетняя девочка.

+9° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

20:51
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
20:30
Спящие рекорды: сколько длились самые долгие сны в мире
20:12
Свет, камера, мотор! Пять актеров, которые напивались прямо на съемках
19:54
Муж утонувшей в Неве женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме
19:43
«Дети называют меня роботом»: Костомаров честно рассказал о депрессии после болезни
19:25
Земля в облаке плазмы: ученые недооценили мощность магнитной бури, «осветившей» юг России

Сейчас читают

Великая трагедия Газы и выборы президентов: самые важные события дня
Предал даже любимую: что известно об изменах Зеленского жене
Расплата за измену? Мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд