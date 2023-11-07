Богомолов об отличиях РФ и Запада: «Человек там не является абсолютной ценностью»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Режиссер Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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По мнению режиссера, западная идеология нарушает цельность личности и превращает ее в конструктор.

Будущее России и всего мира связано с вниманием к человеку, его индивидуальности и абсолютной ценности. И то, что сейчас происходит в РФ — гарантия, что эта ценность будет сохранена и избавлена от разрушительного влияния извне. Потому что здесь к человеку как к созданию Творца, к его неприкосновенности и цельности относятся с должным уважением. Такое мнение высказал режиссер и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Как сказал Богомолов, только человек, его энергия и «интересность» притягивают к себе настоящее внимание. Артист отметил, что на Западе сегодня активно рассуждают об экологичном отношении к жизни. Но такого же отношения к личности за рубежом не проявляют, считает он. Режиссер убежден, что во многих странах мира человек не является «абсолютной ценностью». Там его призывают менять, «пересобирать», заставляют его менять пол, превращают в «конструктор», под это заточена идеология.

«Я верю, что в нашей стране экология человека, его неприкосновенность, удивление перед человеком, интерес к нему, сложность его, его непостижимость и его неприкосновенность в том, каким его задумал Творец, она будет сохраняться. И происходящее в последние годы — в этом я вижу гарантию этого», — заключил Богомолов.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября, в День народного единства. Мероприятие проходит сразу в 70 павильонах комплекса, в каждом ежедневно проводятся 500 экскурсий по всем 89 регионам страны. Посетители узнают о культуре, традициях, научных и технических достижениях своих соотечественников. Побывать на мероприятии можно др 12 ноября, вход бесплатный.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, чем удивит зрителей выставка «Россия».

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