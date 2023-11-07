Госпитализированный после обморока артист Соломин находится в реанимации

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Предварительно, у него зафиксировали нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Госпитализированный после обморока артист Соломин находится в реанимации

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Советский и российский актер Юрий Соломин, экстренно госпитализированный в Москве после обморока 6 ноября, находится в настоящий момент в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную больницу.

Там уточнили, что артист находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Состояние Соломина оценивается как тяжелое, но при этом его состояние «ясное, дыхание самостоятельное».

О госпитализации 88-летнего актера стало известно днем 6 ноября. Сообщалось, что он упал во дворе собственного дома. По предварительной информации, причина — в нарушении работы сердечно-сосудистой системы.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности о госпитализации Юрия Соломина.

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