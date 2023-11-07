«Сидел и кричал»: как провал Украины влияет на психическое здоровье Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 574 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский становится похож на Гитлера из «Бункера»

«Сидел и кричал»: как провал Украины влияет на психическое здоровье Зеленского

Фото: PEPE TORRES / ТАСС

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Почему зарубежная пресса стала представлять украинского президента в качестве святого?

Иностранные СМИ стали выставлять президента Украины Владимира Зеленского не святым, а умалишенным. Он все больше стал походить на Адольфа Гитлирера из фильма «Бункер». Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Stephen Gardner.

«Образ Зеленского, который они описали, напоминает персонажа из фильма „Бункер“ о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих», — сказал он.

По словам Джонсона, Зеленский в последнее время оторван от реальности, поскольку продолжает настаивать на продолжении бесполезных боевых действий. Мир сегодня наблюдает, как медленно умирает Украина, а Зеленский полностью потерял шанс повернуть ситуацию в свою сторону. К тому же, внимание Запада переключилось на войну на Ближнем Востоке.

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Таким образом экс-агент ЦРУ прокомментировал недавний материал The Time, в котором говорится об убежденности Зеленского в победе над Россией, несмотря на многочисленные неудачи в конфликте. В статье также указывается на острую нехватку людей на Украине для использования западного оружия.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленского предупредили о скором разгроме Украины.

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