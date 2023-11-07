«Я не знал, что делать»: почему концерт Макса Фадеева оказался на грани срыва

Исполнитель уже записал видео с извинениями, однако ситуацию удалось спасти.

Едва не сорвавшийся концерт Максима Фадеева в Белоруссии спасли врачи. Как пишет издание URA.RU, артисту помог фониатр — врач, который специализируется на лечении проблем с голосом.

Дело в том, что Фадеев сильно заболел утром накануне выступления. Из-за этого шоу хотели отменить, потому что петь исполнитель не мог.

«Я очень сильно заболел с утра, и мы хотели отменять концерт, потому что фонограммы нет, да и не принято так. Я не знал, что мне делать, записал уже обращение к людям», — поделился Фадеев в Telegram-канале.

Ему помогли найти врача, который быстро оказал необходимую помощь и вернул артисту голос. Фадеев смог выступить и поблагодарил за это медиков, а также обратился к поклонникам.

«Спасибо, любимая Беларусь! С вами было очень тепло», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фадеев приучал некоторых артистов к личной гигиене.