Несчастный случай или четкий план: кто может быть причастен к гибели помощника Залужного

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 283 0

Военный политолог Кошкин: к гибели Частякова может быть причастен сам Залужный

Фото, видео: ВКонтакте / Геннадий Чистяков / vk.com/id11469784; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты в подарочном пакете прямо в день рождения. Кто понесет ответственность за его смерть?

Гибель помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Частякова может быть «приветом» от президента Владимира Зеленского. Официальная версия, по мнению МВД, — несчастный случай. Однако политики, как пишет РИА Новости, не исключают причастности конфликта Залужного и Зеленского в преддверии выборов на Украине.

Умер в день рождения

Telegram* / Украинская правда. Главное

В понедельник 6 ноября Геннадий Частяков отмечал свой 39-й день рождения. В одном из подарков находилось взрывное устройство, которое сдетонировало, когда мужчина открыл пакет.

Офицер погиб на месте, а его 13-летний сын, предварительно, оказался в больнице. Позже нашли и того, кто преподнес смертоносный подарок, — тоже военный из окружения Залужного, который хотел удивить сослуживца.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что погибший знал о гранатах в подарке, но повел себя неосторожно. Однако в прокуратуре было открыто уголовно производство по признакам, предусматривающим умышленное убийство и ношение, хранение и сбыт оружия и боеприпасов.

Кто кому посылает сигналы?

Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский. PEPE TORRES / ТАСС

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что гибель помощника главкома ВСУ Частякова — привет Залужному от Зеленского. По его мнению, причина в конкуренции между двумя главными кандидатами на пост президента Украины.

«Для Залужного сейчас очень сложное время, так как он для Зеленского на Украине сегодня цель номер один и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД Дениса Монастырского (погиб в январе авиакатастрофе — Прим. ред.)», — добавил Кива.

Сейчас идет нешуточная борьба за должность президента Украины. В беседе с 5-tv.ru эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин предположил, что к гибели Частякова может быть причастен сам Залужный.

«Залужный выступил весьма с серьезным принципиальным заявлением, которое характеризует, что Украина должна отступить. Идет борьба нешуточная за должность президента Украины, и первый серьезный заявитель своей персоны — это Залужный», — заявил эксперт.

Официальная версия

В МВД Украины предположили, что причиной гибели помощника Залужного стало неосторожное обращение с боеприпасами. По версии правоохранителей, Частяков сам выдернул чеку из гранаты.

«Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала боеприпас взял в руки сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», — заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Мнение экспертов

Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Военный эксперт Дмитрий Корнев считает, что произошедшее было нелепой случайностью. Своим мнением он поделился с 5-tv.ru.

«Помощник Залужного получил подарок на день рождения и вскрыл его, там была бутылка спиртного и несколько стилизованных под боевые гранаты стаканов. Возможно, в этом есть какой-то подтекст, но, скорее всего, это нелепое головотяпство со стороны офицеров ВСУ — распоряжаться так западными гранатами, дарить их кому-то», — заявил собеседник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине рассмотрят предложение об увольнении главкома ВСУ Залужного.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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