На Украине рассмотрят предложение об увольнении главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий недавно допустил в интервью западной прессе поражение Украины в конфликте с Россией.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного могут уволить. Соответствующее представление на рассмотрение внес в Верховную раду глава Минобороны Рустем Умеров.
При этом украинский депутат Рады Владимир Ариев, сообщивший об инициативе министра обороны, добавил, что не может точно утверждать об отставке Залужного. И вовсе опроверг данные сообщения советник офиса украинского лидера Сергей Лещенко.
Прежде в западных СМИ распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский отчитал Залужного после его скандального интервью. Военачальник в беседе с The Economist заявил, что прорыва на фронте «скорее всего, не будет». Спасти ситуацию, по его мнению, может только резкий технологический скачок.
К слову, скандальное заявление Залужного о патовой ситуации на фронте вызвало негодование как на Украине, так и на Западе. В Кремле же позднее назвали абсурдными перспективы киевского режима одержать победу на поле боя. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конфликт не зашел в тупик. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, и все ее цели будут выполнены.
«Прорыва не будет»: отчаявшийся Зеленский открыл «второй фронт» на Украине
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не сможет вернуть Крым под свой контроль, о чем свидетельствуют недавние слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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