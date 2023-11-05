«Сигнал о помощи»: на Украине объяснили слова Залужного о патовой ситуации на фронте

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Генерал ВСУ Кривонос: Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского

«Сигнал о помощи»: на Украине объяснили слова Залужного о патовой ситуации на фронте

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Киевский режим пытается замалчивать о том, что армия страны находится в тяжелом положении.

Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного в интервью изданию Economist о патовой ситуации на фронте вызвало негодование как на Украине, так и на Западе. Как и ожидалось, его слова в штыки воспринял глава киевского режима Владимир Зеленский.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос считает, что Залужный дал не просто интервью, в котором откровенно рассказал о ситуации на поле боя, а обратился за помощью к США из-за бездействия Зеленского.

«Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины», — сказал Кривонос в интервью одномуYouTube-каналу.

По словам отставного генерала, киевский режим заморозил работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). А ОПК России тем временем набирает обороты.

Однако США отреагировали не так, как рассчитывали на Украине. В конгрессе возникли межпартийные разногласия. Американцы вновь задумались, а действительно ли Украине нужно военная помощь. В частности, таким вопросом задались республиканцы.

А в Кремле назвали абсурдными перспективы киевского режима одержать победу на поле боя. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конфликт не зашел в тупик. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, и все ее цели будут выполнены.

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