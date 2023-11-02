«Прорыва не будет»: главком ВСУ Залужный сделал неожиданное признание

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Рита Миронова
Рита Миронова 263 0

Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

«Прорыва не будет»: главком ВСУ Залужный сделал неожиданное признание

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Как главнокомандующий украинскими боевиками оценивает ситуацию на фронте?

Украинский конфликт зашел в тупик, из-за чего боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут добиться никакого прорыва. Такое мнение в интервью для журнала The Economist высказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Спасти ситуацию, по его мнению, может только резкий технологический скачок. Однако сейчас, отметил Залужный, уровень развития технологий ставит Украину в тупик.

«Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — подчеркнул он.

Вместо красивого прорыва, добавил Залужный, он видел только смерти украинских боевиков и уничтожение техники российской артиллерией.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главком ВСУ Залужный похвалил российских бойцов.

Тема:
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