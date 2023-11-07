Виновница массового ожирения: чем опасен фруктовый сахар и почему от него толстеют

Ученые раскрыли горькую правду о фруктозе, которую обычно часто употребляют при похудении.

Самый популярный подсластитель вызывает биологические изменения в организме, которые провоцируют быстрый набор веса и затрудняют его снижение. Так, чрезмерное употребление фруктозы может привести к ожирению. Но почему фруктовый сахар, который считают идеальной альтернативой рафинированному, оказался опасен?

Польза и вред фруктозы

При правильном потреблении и адекватной дозировке фруктоза будет тонизировать ваш организм, а также стимулировать работу мозга и благоприятно влиять на эндокринную систему.

Фруктоза всасывается в организме в два раза медленнее глюкозы. Из-за этого не происходит резких скачков концентрации в крови, то есть фруктовый сахар провоцирует не такой яркий инсулиновый ответ.

Однако, проходя оборот через печень, фруктоза превращается в сахарозу. Употребление большого количества фруктозы может привести к ее переизбытку в организме — все, что не обработает печень, сразу станет жиром, из-за чего возрастает риск ожирения.

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Фруктовый сахар — это такой же сахар, как и любые другие виды сахаров. Диетолог и гастроэнтеролог Алена Поташева рассказала 5-tv.ru, для кого он может быть опасен.

«Фруктовый сахар, иначе его называют фруктоза, может быть опасен людям с лишним весом. Это очень калорийное вещество, и вокруг него есть некий миф, что он абсолютно безопасен, это прекрасная альтернатива для людей с диабетом. Но эта безопасность мнимая», — заявила эксперт.

Все дело в том, что фруктоза, как и любой высоко калорийный продукт, способствует набору лишнего веса. Если вы следите за фигурой, продукты с ее содержанием лучше исключать по максимуму.

Также фруктоза опасна для людей, которые не могут генетически усваивать ее. Это проявляется во вздутии живота, болях, ослаблении стула. Это серьезный дискомфорт в животе, который возникает у людей после употребления определенного количества фруктозы.

«Самый классический пример этого дискомфорта — сезон черешни, когда люди начинают ею объедаться. Сейчас такой же сезон с яблоками — в них содержится много фруктозы, и люди, злоупотребляя яблоками, могут испытывать этот дискомфорт, при этом думая, что яблоки — это полезно», — отметила Поташева.

Яблоки действительно полезны, но при чрезмерном употреблении вред окажется гораздо сильнее пользы.

Чем фруктоза отличается от рафинированного сахара

Рафинированный сахар не будет вызывать вздутие живота, фруктоза — будет. Однако она дает меньший инсулиновый ответ, чем рафинированный сахар. Польза и вред будут зависеть от конкретного человека, который будет это есть.

«Совмещать фруктозу можно с любыми продуктами, но если вы контролируете свой вес, то ее точно так же надо контролировать и стараться максимально убирать из своего рациона», — посоветовала диетолог.

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Норма потребления фруктозы

Количество зависит от человека — например, 15 граммов фруктового сахара любой человек безопасно усвоит, 50 граммов — меньше половины адекватно усвоить не сможет. У них начнется реакция со стороны живота — вздутие, колики, боли, дискомфорт, диарея.

В целом фруктоза может быть более полезна для пациентов, страдающих диабетом второго типа, но надо помнить о том, что это все равно очень калорийный продукт.

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