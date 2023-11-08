«Носят привилегированный характер»: как складываются отношения России и Казахстана
Путин: партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Партнерство между странами продолжает укрепляться.
Несколько минут назад на сайте Кремля появилось интервью Владимира Путина ведущему печатному изданию Казахстана. Российский лидер ответил на вопросы журналистов в преддверии своего официального визита. Сразу же отметив, что отношения наших стран носят привилегированный характер.
Накопленные российские инвестиции в соседнюю страну уже составили 17 миллиардов долларов — там действую шесть тысяч компаний с российским участием. Главные отрасли — энергетика. А в этот раз обсудят партнерство в сельском хозяйстве.
Касым-Жомарт Токаев тоже дал интервью накануне приезда Владимира Путина — газете «Известия». Президент Казахстана признал, что точка зрения российского лидера на глобальные и региональные процессы — во многом определяет ситуацию в мире.
А говоря об отношениях Москвы и Астаны, назвал их будущее «блестящим». Отметил наше добрососедство и партнерство. И заверил: Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом — в контексте коридора «Север-Юг». Это особенно важно сейчас, когда на фоне санкций — международные транспортные цепочки меняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Казахстан готовится принять Путина с визитом.
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