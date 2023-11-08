Здесь работал Маяковский, пел Шаляпин: Михайловскому театру исполнилось 190 лет

Театр четыре раза менял название. Но всегда оставался местом притяжения публики.

Здесь собиралась вся петербургская знать, включая императорскую семью. На сцене выступали именитые артисты. Танцевала Кшесинская, пел Шаляпин, а за дирижерским пультом не раз стоял сам Иоганн Штраус. Все это — о Михайловском театре.

Одна из старейших оперных сцен России отмечает круглую дату — 190 лет со дня открытия. Жемчужина Петербурга во все времена сочетала лучшие классические традиции и новаторские эксперименты. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет об истории и современности уникальной площадки.

Самый знаменитый в мире балет «Щелкунчик» — в Михайловском театре. В постановке испанца Начо Дуато — очень трепетное прочтение русской классики. Что не спектакль, то аншлаг.

А за час до того, как эта сказка оживет, а в зале прозвучат первые аплодисменты. За сценой — свое волшебство. Отпаривается каждая снежинка, каждая звездочка. С кистями в руках реквизиторы демонстрируют свое искусство. И так в театре уже 190 лет. С того дня, как балетом «Амур в деревне» и водевилем «Знакомые незнакомцы» открылся его первый сезон. Тут работали Маяковский и Мейерхольд, танцевали Сара Бернар и Матильда Кшесинская, пел Шаляпин.

«Я всегда ощущаю вдохновение, гордость и радость, потому что само здание, сами стены пропитаны искусством, для меня большая честь петь здесь», — говорит солист театра Сергей Кузьмин.

Один из императорских театров дореволюционной России — он стоит особняком.

«В девятнадцатом веке в Михайловском театре прочно обосновались французская и немецкая драматические трупы. За дирижерским пультом не раз бывал маэстро Иоганн Штраус. Сюда съезжался весь петербургский свет, включая императорскую семью», — говорит журналист.

Все изменилось после революции, когда иностранцы покинули Россию. Сначала здесь появилась своя оперная, а позже — балетная труппы. Театр становится «лабораторией советской оперы». Сохранились макеты декораций тех мировых премьер. И новаторской «Пиковой дамы» Мейерхольда, «Носа» и «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, и «Войны и мира» Прокофьева.

«Спектакль впечатлял своим масштабом, более 450-ти костюмов было пошито для этой постановки, реконструкция старинных орудий войны 812-го года, потрясающие декорации создал Владимир Дмитриев, которому в пространстве камерной сцены удалось создать иллюзию громадных помещений», — рассказывает ведущий специалист литературной части Михайловского театра Татьяна Плахотина.

Уже больше десяти лет балетной труппой Михайловского руководит испанец Начо Дуато. И за это время он поставил и свою версию «Дон Кихота» — «Идальго из Ламанчи», показав родную Испанию без штампов — без кастаньет и вееров. И «Баядерку», которая в его версии стала более любящей и нежной, а финал еще трагичнее. И «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» — всего четырнадцать балетов.

«Хореография Начо Дуато вообще отличается от любых классических спектаклей. Своей пластикой, своей музыкальностью. Начо очень музыкальный, и каждое движение у него идет точно на музыку. Нет такого, что есть пауза, где ты продлил руку. У него движение на музыкальность. Вот так вот все разбито», — говорит заслуженный артист РФ Виктор Лебедев.

Каждая премьера — событие. Сохраняя верность классическому искусству в Михайловском, тем не менее, не боятся экспериментов.

«Уже в этом году мы предложим нашей любимой публике удивительную, новую работу „Дама с камелиями“, в которой будет звучать музыка Верди, но она будет по-новому решена. Дальше будет интересный балет „Онегин“. Да, на музыку Чайковского, но не используя музыку оперы», — говорит музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев.

Театр комической оперы, Малый академический, Малый оперный и снова Михайловский — театр четыре раза менял название. Но всегда оставался местом притяжения публики. Вот и сегодня на гала-концерт по случаю юбилея — все билеты распроданы.