Как вступление Киева в Евросоюз погубит Париж?

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен желает Европе гибель, ведь именно это и станет результатом в случае вступления Украины в ЕС. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Евросоюз хочет, чтобы мы умерли, в чистом виде!» — написал он.

Филлипо вместе с тем отметил, что Украина является ультракоррумпированной страной. В этой связи политик призвал Париж отказаться от членства в ЕС, пока не поздно: «выходи или умри!»

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Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Румынии Марчел Чолаку заявил: ослабление помощи Украине ободрит популистские силы в ЕС.

Политик пообещал, что румынская сторона продолжит предоставлять «многоплановую поддержку» Украине, несмотря на усталость других членов Евросоюза. Он обратил внимание на то, что обострение палестино-израильского конфликта начало отвлекать внимание от украинского кризиса. Однако, считает Чолаку, ситуация на Ближнем Востоке разрешится намного быстрее, чем закончатся боевые действия «по соседству».