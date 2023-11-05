«Остановим это безумие»: во Франции в ужасе из-за «подарка» фон дер Ляйен Зеленскому

В Париже указали, что из-за проводимой Еврокомиссией политики страдает Европа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкции против России. Такой расклад очень сильно возмутил лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).

«Урсула фон дер Ляйен, находясь в поездке в Киеве, объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского», — написал политик.

Лидер фракции заметил, что предыдущие пакеты санкций никак на Россию не повлияли. А вот на Европе они сказались негативно. В той же Франции резко выросли счета за электроэнергию и началась инфляция.

«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции», — сказал политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России.