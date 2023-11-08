Самолеты садятся под ракетными ударами: что сейчас происходит в Тель-Авиве

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В Тель-Авиве пассажирские самолеты садятся под ракетными ударами

Самолеты садятся под ракетными ударами: что сейчас происходит в Тель-Авиве

Фото: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Обострение палестино-израильского конфликта привело к жутким последствиям. Погибло больше десятка тысяч человек.

В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу. С территории Сектора Газа в направлении Тель-Авива выпустили целый шквал ракет. Большая часть упала в море, по остальным всю ночь работал «Железный купол».

В результате атаки в пригороде Тель-Авива прямым попаданием поврежден жилой дом. Ракета не взорвалась, однако протаранила крышу. Жители сейчас в больнице. Обломки боеприпасов находят по всему району.

Ранее пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al во время посадки в Тель-Авиве попал под ракетный обстрел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия обороны Израиля сообщила о захвате опорного пункта ХАМАС на севере сектора Газа. Но продвижение войск вглубь анклава упирается в ожесточенное сопротивление боевиков. Накаляется обстановка на севере Израиля. Из-за продолжающихся обстрелов с территории Ливана, ЦАХАЛ вынужден направить к границе дополнительные силы.

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