Настоящий человек: жизнь и судьба звезды «Джентльменов удачи» Анатолия Яббарова

Он всегда был предан своему делу, но популярность обрел совершенно не сразу. За сердце зрителя пришлось повоевать. Причем, не только в кино.

Советский актер театра и кино, режиссер Анатолий Яббаров скоропостижно скончался в возрасте 86 лет. Российскому зрителю он запомнился по роли Митяя в фильме «Джентльмены удачи». При всей популярности путь Яббарова к славе был крайне непрост. Какой же была его жизнь? Подробнее читайте в материале 5-tv.ru.

«Я всегда, и во время жизни в Ашхабаде, и в Москве скучал и скучаю по Баку, вспоминаю своих родных и друзей, родной поселок Гарачухур, улицу Чапаева, Каспийское море и пляж Шихово, дачи Абшерона. Родная земля всегда притягивает. Как деревьям, которые мы сегодня сажаем, нужны корни, так и человеку — земля, где он родился и вырос, она дает ему силы и энергию. Она навсегда остается в сердце и оттуда никуда не пропадет. Мы не выбираем место, где нам родиться, и это моя родная земля, где я сделал первый шаг, сказал первое слово, первый раз влюбился, совершил первый достойный поступок, где похоронены мои родители, близкие и родные. И я по –прежнему владею азербайджанским языком и общаюсь на нем, когда встречаюсь в Москве с земляками. Очень надеюсь, что моя мечта все же сбудется, и я смогу приехать в Баку…» — Анатолий Яббаров.

Актер — это призвание

Кадр из х/ф "Джентельмены удачи", реж. Александр Серый, 1971 г.

Митяй в «Джентльменах удачи» — наверное самый известный персонаж актера Яббарова, хотя если пройтись по его фильмографии, в ней немало культовых фильмов своего времени. Например, «Бег», «Преступление и наказание», «Два капитана», «Легенда о Тиле» и т. д. Всего 24 роли в большом кино. В каждом из фильмов, даже где он участвовал в совсем крошечной эпизодической роли, Анатолий запоминался яркими сыгранными образами. Но главный успех к нему пришел в театре, как к режиссеру-постановщику.

Поставленный Яббаровым в 1988 году спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» имел бешеный успех у зрителя, не сходя с подмостков почти 30 лет. Последние работы «Али-Баба и разбойники» (2008) и «Ах, эти женщины!» (2015), также собирают аншлаги. В строю он был до самой смерти — отдавал себя искусству целиком и полностью. А еще, Анатолий Яббаров — коренной бакинец.

Из воспоминаний Анатолия Яббарова о Баку (2020 год)

Анатолий родился в поселке Карачухур. (В то время он назывался поселком Кагановича, позже Серебровского). В многодетной семье, где он был младшим из семи детей. Практически сразу после его рождения умер отец, а вскоре началась и война. Семья оказалась в тяжелейших условиях.

«Мои детские годы пришлись на очень тяжелый период — годы войны. Это были голодные и трудные времена, когда все силы были мобилизованы во имя победы над фашизмом. Немцы рвались к бакинской нефти, которая обеспечивала почти весь фронт топливом. Каждую ночь мама говорила нам „Не раздевайтесь“, и как только звучала сирена, мы бежали в бомбоубежище. Нашей многодетной семье, конечно же, было очень тяжело. Не то, что еды, даже одежды нормальной не было», — рассказывал актер.

Жизнь и судьба Анатолия Яббарова

Кадр из х/ф "Бег", реж. Александр Алов, Владимир Наумов, 1970 г.

Матери, работавшей воспитательницей в детском саду, пришлось найти еще и ночную работу. Помогали семье и соседи. Но тем не менее, не все дети выжили.

Забегая вперед надо сказать, что четыре брата пережившие войну добились больших успехов в будущем. Один стал известным нейрохирургом, другой доктором наук, третий профессором-архитектором. Только Анатолий ушел в творческую профессию.

«Баку всегда был интернациональным городом, все жили душа в душу, соседи помогали, и в радости, и в горести были как одна семья. Наш дом находился рядом с военным городком в поселке Гарачухур, который тогда назывался поселок имени Кагановича. Лишь позже нам дали однокомнатную квартиру в поселке Монтина, который затем стал Наримановским районом. Мы жили на улице Чапаева», — говорил Яббаров.

После войны жизнь стала налаживаться. Анатолий окончил школу и… поехал поступать на физико-математический факультет Ашхабадского университета.

Город был выбран не случайно. Конкурса на физ-мат там не было, поэтому у младшего Джаббарова, с его творческим складом, было больше шансов поступить.

«Еще период жизни в Баку я играл в юношеских актерских и хореографических коллективах Дома культуры поселка. Мой дебют состоялся в 14-летнем возрасте перед большим количеством людей. Я мечтал о сцене, меня очень влекла эта сфера. Но надо было учиться и работать, чтобы помогать семье», — вспоминал наш главный герой.

Нелюбимую учебу он терпел полтора года, после чего уступил велению сердца. После Ашхабада была Москва и жизнь закрутила Анатолия Ахмедовича, он стал москвичом. Тем не менее, с Баку он не расставался надолго. Каждый год приезжал в родной город. Ведь в нем оставались родные.

«До 1988 года каждый год приезжал в Баку, но после смерти старшего брата, который жил на Баилово, так и не смог до сих пор посетить родной город. За пару лет до этого потерял мать. Никого из близких и родных в Баку уже не осталось», — говорил актер.

До самых последних своих дней он мечтал вернуться на родину. Анатолия Яббарова не стало 6 ноября 2023 года.