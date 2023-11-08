Десять человек в России заболели штаммом COVID «Пирола»

Есть ли необходимость вакцинироваться от вируса?

Десять случаев заражения вариантом коронавируса «Пирола» выявлено в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках правительственного часа в Совфеде.

«Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом «Пирола», — сказала она.

При этом Попова предупредила, что нынешние риски осложнений от коронавируса позволяет не требовать вакцинироваться в этом сезоне. Однако, по ее словам, привиться от гриппа стоит.

Петербуржцы жалуются на нехватку вакцин от COVID: «Привиться можно?»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID. В ведомстве добавили, что коронавирус становится сезонной инфекцией. Его инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, но может достигать и семи. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ.