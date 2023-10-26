Петербуржцы жалуются на нехватку вакцин от COVID: «Привиться можно?»
Петербуржцы жалуются на нехватку вакцин от COVID
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Количество заболеваний в городе растет. А привиться, как оказывается, практически нечем. Почему сложилась такая ситуация?
Петербург сегодня удивил всю страну, но только не в положительном ключе. В городе, оказывается, самый высокий показатель смертности от коронавируса. За неделю умерли уже 13 пациентов. Выявили полторы тысячи заболевших. При этом жители города и области жалуются, что не во всех поликлиниках можно сделать прививку. В ряде медучреждений вакцины просто нет. В проблеме разбирался корреспондент «Известий» Василий Михеев.
«От ковида привиться можно?» — спрашивают жители.
«Нет, это на Васенко, у нас вакцины нет!» — отвечают в учреждении.
«Когда будет?» — уточняют петербуржцы.
«Неизвестно», — говорят в учреждении.
И такие ответы — в большинстве поликлиник, куда мы пришли сами, и куда позвонили, чтобы узнать, есть ли в наличии препараты от коронавируса. Найти их в Петербурге оказалось задачей со звездочкой. При этом, если верить официальному сайту администрации города, то переживающих за свое здоровье петербуржцев ждут по 102 адресам. На деле — гораздо легче вакцинироваться от гриппа. При том, что последние данные оперштаба по коронавирусу не дают повода для оптимизма.
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Только за последнюю неделю в Северной столице скончались 13 человек, заразившихся COVID. Растет и общее число больных, и число госпитализированных. Таких цифр нет больше нигде. В комитете по здравоохранению с выводами о высокой летальности не согласились. Но пояснить подробнее — отказались.
После пандемии закупкой вакцин занимаются районные комитеты, поэтому в среднем по городу то густо, то пусто. Хорошо, например, подготовился Невский район Петербурга, там запасли семь с половиной тысяч доз.
«Централизованная поставка вакцины от коронавируса Минздравом не осуществляется. Районы закупают вакцину самостоятельно, поэтому в разных районах ситуация с наличием вакцины разная. В наличии — вакцины «Спутник Лайт» и “Конвасэл“», — сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
И если первый компонент «Спутника» давно никаких вопросов у медицинского сообщества, причем во всем мире, не вызывает, то «Конвасэл» до сих пор для многих специалистов — загадка. Результаты клинических исследований не публиковались, да и количество участников невелико — всего две сотни человек. Кстати, в тех немногих местах, где вакцины нашлись, как раз этот препарат и предлагали.
«Согласно официальной информации, в Петербурге сейчас работает шесть прививочных пунктов от COVID в различных торговых центрах. На звонки нам в двух из них ответили, что они не работают. Здесь, в Приморском районе, он открыт, принимает посетителей, но их, к сожалению, совсем нет», — рассказывает журналист.
В условиях нехватки вакцин, врачей все больше тревожит появление новых штаммов. Особенно в сочетании с другими сезонными вирусами.
«Циркуляция не только коронавируса, его субтипов, но и РС-вируса и гриппа. Грипп уже пришел и регистрируется. Потому что возможна тридемия, попадание всех трех типов вирусов в организм, существует определенная опасность», — говорит инфекционист Георгий Викулов.
Ну а тех, кто до сих пор с недоверием относится к любым вакцинам — продолжают убеждать цифрами.
«Всех тех, кто переживает насчет опасности прививок, я адресую посмотреть детскую смертность в допрививочный период и после прививочную эпоху, а конкретно в 1923 году в России, насколько снизилась детская смертность. Если после этого у вас есть какие-то вопросы к прививкам то, с цифрами такими спорить — это уже какое-то безумие», — говорит вирусолог, инфекционист Евгений Тимаков.
Продолжит ли Петербург вносить свой вклад в печальную статистику по умершим от ковида — зависит и от горожан, и от чиновников. И вопрос нехватки вакцин тут выходит, пожалуй, на первое место.
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