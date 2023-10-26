Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID

В ведомстве отметили, что коронавирусная инфекция становится сезонной инфекцией. Что изменилось?
Фото: © РИА Новости / Александр Мельников
Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Также отмечается, что он разослан во все медицинские учреждения.
К приоритетным группам по вакцинации от COVID относятся
- Пациенты с иммунодефицитом;
- Пациенты с онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию;
- Пациенты, принимающие лекарства, которые ослабляют иммунитет;
- Пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга или органов;
- Пациенты с ожирением, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких и почек, а также с сахарным диабетом
В ведомстве добавили, что коронавирусная инфекция становится сезонной инфекцией. Ее инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, но может достигать и семи. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ.
Симптомы
- Температура;
- Сухой кашель или кашель с небольшой долей мокроты. Боль в горле;
- Утомляемость;
- Ощущение заложенности в грудной клетке;
- Ухудшение обоняния и вкуса;
- Признаки конъюнктивита.
Согласно документу, для лечения коронавирусной инфекции рекомендовано теперь 13 препаратов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Петербурга жалуются на нехватку вакцин от COVID.
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