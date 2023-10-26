Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 228 0

В ведомстве отметили, что коронавирусная инфекция становится сезонной инфекцией. Что изменилось?

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID

Фото: © РИА Новости / Александр Мельников

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Тема:
Вакцина от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Также отмечается, что он разослан во все медицинские учреждения.

К приоритетным группам по вакцинации от COVID относятся

  • Пациенты с иммунодефицитом;
  • Пациенты с онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию;
  • Пациенты, принимающие лекарства, которые ослабляют иммунитет;
  • Пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга или органов;
  • Пациенты с ожирением, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких и почек, а также с сахарным диабетом

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В ведомстве добавили, что коронавирусная инфекция становится сезонной инфекцией. Ее инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, но может достигать и семи. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ.

Симптомы

  • Температура;
  • Сухой кашель или кашель с небольшой долей мокроты. Боль в горле;
  • Утомляемость;
  • Ощущение заложенности в грудной клетке;
  • Ухудшение обоняния и вкуса;
  • Признаки конъюнктивита.

Согласно документу, для лечения коронавирусной инфекции рекомендовано теперь 13 препаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Петербурга жалуются на нехватку вакцин от COVID.

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