Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID

Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Также отмечается, что он разослан во все медицинские учреждения.

К приоритетным группам по вакцинации от COVID относятся

Пациенты с иммунодефицитом;

Пациенты с онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию;

Пациенты, принимающие лекарства, которые ослабляют иммунитет;

Пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга или органов;

Пациенты с ожирением, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких и почек, а также с сахарным диабетом

В ведомстве добавили, что коронавирусная инфекция становится сезонной инфекцией. Ее инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, но может достигать и семи. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ.

Симптомы

Температура;

Сухой кашель или кашель с небольшой долей мокроты. Боль в горле;

Утомляемость;

Ощущение заложенности в грудной клетке;

Ухудшение обоняния и вкуса;

Признаки конъюнктивита.

Согласно документу, для лечения коронавирусной инфекции рекомендовано теперь 13 препаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Петербурга жалуются на нехватку вакцин от COVID.