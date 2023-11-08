«Алые паруса» лидируют в рейтинге на сайте «Достижения. РФ»

Праздник выпускников «Алые паруса» лидирует в голосовании на сайте проекта «Достижения. РФ», на 8 ноября он набрал более двух миллионов голосов. Праздник поддержали 2 307 915 проголосовавших.

1 ноября праздник получил сразу три высокие оценки экспертного жюри конкурса «МедиаБренд». Проект стал лидером в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде», а также занял третье место в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы».

В 2023 году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей за всю историю выпускного. Совокупная аудитория шоу составила почти 33 миллиона человек.

Количество просмотров онлайн-трансляции впервые превысило десять миллионов, а у телеэкранов в России и странах СНГ праздник посмотрели 22 434 070 человек.

В социальной сети «ВКонтакте» легендарный выпускной установил абсолютный рекорд по просмотрам. За трансляцией следило более 7,7 миллиона пользователей.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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