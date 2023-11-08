«Сколько же он сбросил?!» Киркоров поразил гостей сумасшедшей худобой

Артист продемонстрировал фигуру юноши, и это не всем понравилось. Диета ли так повлияла?

В Дубае отгремел фестиваль Best Music Fest. Его организовала «Русская Медиагруппа». Почетным гостей торжественного мероприятия и кульминацией вечера стал знаменитый певец Филипп Киркоров. Он, как всегда, не остался без особого внимания. А виной всему не только шикарное и неординарное выступление, но и внешний вид.

Гости вечера были поражены, увидев, как сейчас выглядит поп-король российской эстрады. Он заметно сильно похудел и демонстрировал фигуру настоящего юноши, а не солидного взрослого мужчины. А сколько энергии в нем было! Далеко не каждый готов так рьяно бегать по сцене, при этом исполнять сложные партии. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

«Сколько же он сбросил?»;

«Килограммов 15, не меньше»;

«Да, просто стройный кипарис!» — шептались в зале.

Возможно, на фигуру Филиппа Бедросовича благотворно повлияли китайские гастроли. В Поднебесной певцу не пришлась по вкусу еда. На одной из презентаций он с ужасом рассказывал, как его пытались накормить тараканами!

Стоит отметить, что исполнитель достаточно часто меняет размеры одежды. Чтобы похудеть он предпочитает так называемое интервальное голодание. Киркоров не раз рассказывал, что не ужинает позже шести, а завтракает не раньше полудня. Кроме этого, он вынужден был исключить из рациона некоторые любимые продукты.

«Я отказался от газировки и шоколада», — как-то делился Филипп Бедросович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров купил «Примадонну» на благотворительном аукционе Люси Чеботиной. На вечеринке присутствовали певица Анита Цой, фигуристка Александра Трусова, блогер Карина Нигай, актер Стас Ярушин, композитор Игорь Крутой и даже пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, а также многие другие знаменитости. Цой купила картину за почти 400 тысяч рублей, исполнительница Елена Сажина, выступающая под псевдонимом Helen Yes отдала за свой лот 600 тысяч, а Филипп Киркоров приобрел холст с символичным для него названием «Примадонна» за 700 тысяч.