По стопам мамы: дочь Полины Гагариной станцевала на концерте в Дубае

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 78 0

Дочь Полины Гагариной танцевала под хиты мамы на Best Music Fest в Дубае

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Правда, пока шестилетняя малышка зажигает среди зрителей, но то ли еще будет?

Дочь Полины Гагариной посетила Best Music Fest вместе со своей мамой. Пока звезда выступала на сцене, шестилетняя Мия не осталась в стороне и станцевала среди зрителей, чем привлекла внимание немногим меньше, чем поющая мама. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest, который прошел в Дубае, собрал зрителей со всего мира. Но для российской исполнительницы Полины Гагариной, пожалуй, главным поклонником была ее дочь Мия. Пока мама исполняла один из своих хитов, малышка забрала часть внимания себе и бойко станцевала перед сценой. 

Кстати, девочка, по мнению публики, явно чувствует музыкальный ритм и, возможно, пойдет по стопам знаменитой мамы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Полина Гагарина внезапно вышла на связь со ссадинами на лице. Что случилось с российской знаменитостью?

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