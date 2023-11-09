В Москве состоялся премьерный показ фильма «Легенда о самбо»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 708 0

Как отметил актер Георгий Перадзе, лично приглашенный режиссером Андреем Богатыревым в проект, картина рассказывает о важности культуры во всем, в том числе в спорте.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В столичном кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялся премьерный показ фильма «Легенда о самбо». Режиссером картины выступил Андрей Богатырев («Красный призрак», «Вампиры средней полосы»), сценаристом — Георгий Шенгелия («Классик», «Менялы», «Стрелец неприкаянный», «Мусорщик»). Помимо съемочной команды, продюсеров и актеров на красной ковровой дорожке появились Филипп Киркоров, Катя Лель, Александр Олешко и многие другие. Приветственное слово взял президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Он отметил, что именно в «Октябре» 40 лет назад был впервые показан фильм про самбо «Непобедимый». Еще один проект, посвященный этому виду спорта — важное событие для всех причастных. Елисеев поблагодарил создателей картины, отметив, что они поработали не просто от души, а с большой любовью к истории единоборств. В завершении глава федерации вручил главным героям ленты бюсты сыгранных ими основоположников самбо.

Фильм переносит зрителей в 1936 год, в условия Московской спартакиады. Он рассказывает о разных судьбах спортсменов, их пути к победам и признанию, о больших надеждах и сокрушительных поражениях. В нем фигурируют звезды самбо Василий Ощепков, Виктор Спиридонов, Анатолий Харлампиев. Как отметил актер Георгий Перадзе, сыгравший второстепенную роль в картине, ее идея заключается в ценности культуры спорта.

«Смысл? Про то, что важна культура во всем. Здесь, в данном случае, в спорте. Плюс здесь смысл уже сокрыт в 85-летии самбо, это, конечно же, отдельный праздник, для нашей страны особенно», — заявил Перадзе.

Артист признался, что Андрей Богатырев — его первый режиссер и человек, с которым всегда приятно и легко работать, вместе с ним из фильма в фильм переходит команда единомышленников, съемочная группа и семья — два в одном. Приглашение в проект Перадзе получил лично от Богатырева, без проб и прочих формальностей. Опыт работы над «Легендой о самбо» актер высоко ценит. Настолько комфортная атмосфера, дружеские отношения, сплоченность и душевность — большая редкость в профессии, заключил он.

Ранее 5-tv.ru выяснял, куда пропал некогда популярный и часто обсуждаемый актер Александр Балуев.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
В погоне за красотой: ТОП-3 самых популярных пластических операций среди девушек
3:38
В сцене с Трусом из фильма «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа
3:15
«Любят драму»: из-за чего на самом деле развелись Прилучный и Муцениеце
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
2:47
В Москве состоялся премьерный показ фильма «Легенда о самбо»
2:33
Даже не мечтай: Польша поставила Зеленскому жесткий ультиматум

Сейчас читают

Болезнь свалила с ног: что стало с тяжелобольным Николаем Носковым
В Москве состоялся премьерный показ фильма «Легенда о самбо»
Костомаров получил награду «Главный герой. Выбор редакции» на престижной премии
«Бес выборов»: США продавливают новое марионеточное правительство Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд