Путин поручил уведомить россиян об изменениях в списании долгов

Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите россиян с долговой нагрузкой. Объявил он об этом на совещании с правительством.

Информационное агентство РИА Новости сообщило, что лидер государства попросил министра экономики России Максима Решетникова начать обсуждать вопрос о защите граждан с большой долговой нагрузкой.

«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — заявил лидер России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Разница составила 1,4 процентных пункта. С учетом этих изменений, а также недавнего повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) минимальная ставка достигла 15,6% годовых. Программы с государственной поддержкой работают на прежних условиях.