«Морковка впереди повозки»: в Кремле посмеялись над новой надеждой для Украины

Верит ли Москва в вероятность присоединения Киева к Евросоюзу?

Новые обещания Европейской комиссии принять Украину в Евросоюз похожи на очередную приманку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Скорее всего, речь идет именно о морковке, которая привязана впереди повозки. Вряд ли это какие-то реальные обещания», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила свыше 90% шагов, которые были поставлены в 2022 году. И именно поэтому в Еврокомиссии принято решение о переговорах. Также рекомендация поступила по поводу Молдавии.

Примечательно, что не все так скоро ждут Украину в Евросоюзе. Нидерланды же не хотят интеграции страны в союз даже к 2030 году. Премьер-министр страны Марк Рютте категорически не согласен с этой датой и считает, что европейские государства не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он и вовсе назвал неразумным.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Киеве высказались о русском национальном меньшинстве. А до этого в Европе завили, что не станут обращать внимание на ситуацию с русским языком на Украине.