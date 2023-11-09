«Прекратим этим заниматься»: Светлана Сурганова назвала сроки ухода со сцены

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 37 0

Светлана Сурганова не планирует уходить со сцены в свои 55 лет

«Прекратим этим заниматься»: Светлана Сурганова назвала сроки ухода со сцены

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Через неделю певице исполняется 55 лет.

Солистка коллектива «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова, которой уже 14 ноября исполнится 55 лет, рассказала изданию dni.ru, что особых празднеств в честь ее юбилея не планируется. Знаменитость лишь выстрелит из пушки Петропавловской крепости, а после этого поедет на генеральную репетицию перед концертом.

Честь выстрелить из пушки выпадает немногим, поэтому для Сургановой это, разумеется, отличный подарок. Как признается артистка, ей нравится встречать день рождения на рабочем месте. Певица также рассказала, когда она думает завершать свою музыкальную карьеру.

«Главное, чтобы все было в удовольствие, все — счастье. А когда сочинительство и выступления перестанут доставлять нам радость, мы этим прекратим заниматься», — призналась знаменитость.

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