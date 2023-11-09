Американец попытался провезти сервала через таможню в России

В Домодедове таможенники аэропорта забрали у американского бизнесмена котенка сервала. Предприимчивый иностранец пытался выдать его за домашнюю кошку породы египетский мау.

И даже представил на него сертификат — документ вызвал сомнения. Таможенники передали котенка экспертам и те выяснили, что мужчина выдумал легенду, чтобы заработать на продаже экзотического хищника.

Животное занесено в международную Красную книгу и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения. Сервала отправили в центр передержки — американцу грозит, как минимум, штраф.

Ранее 5-tv.ruy писал, что китаец пытался ввезти в Россию больше тысячи чебурашек. Чтобы влезло побольше, игрушки не стали ничем набивать, поэтому вид у них весьма печальный.