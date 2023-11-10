«Божественное дрыганье»: Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство и нарвалась на критику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / volochkova_art ; 5-tv.ru

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Танец балерины оценили далеко не все.

Балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам свое мастерство. Артистка продемонстрировала сцену из своего танцевального шоу, правда с воображаемым партнером. Блондинка признается, что зачастую справляется и без реального. Вероятно, оно так и есть. Уж очень динамично Волочкова двигалась.

В представлении многих, балет — плавный и лирический танец. И, конечно же, хейтеры не смогли пройти мимо. Оставили множество колких комментариев.

«Танец железного дровосека»;

«У меня кошка когда **** (сходит в лоток. — Прим.ред.), ее также на поворотах заносит»;

«Божественное дрыганье»;

«Это не балерина, а хромой кузнечик»;

«Танец богомола», — пишут злопыхатели.

Сама Волочкова назвала свой танец «боем с тенью». В этой сцене она якобы сражается с вымышленным партнером, исполняющим роль зла и коварства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто покорил любвеобильную Анастасию Волочкову.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Божественное дрыганье»: Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство

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