«Божественное дрыганье»: Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство
Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство и нарвалась на критику
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / volochkova_art ; 5-tv.ru
Танец балерины оценили далеко не все.
Балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам свое мастерство. Артистка продемонстрировала сцену из своего танцевального шоу, правда с воображаемым партнером. Блондинка признается, что зачастую справляется и без реального. Вероятно, оно так и есть. Уж очень динамично Волочкова двигалась.
В представлении многих, балет — плавный и лирический танец. И, конечно же, хейтеры не смогли пройти мимо. Оставили множество колких комментариев.
«Танец железного дровосека»;
«У меня кошка когда **** (сходит в лоток. — Прим.ред.), ее также на поворотах заносит»;
«Божественное дрыганье»;
«Это не балерина, а хромой кузнечик»;
«Танец богомола», — пишут злопыхатели.
Сама Волочкова назвала свой танец «боем с тенью». В этой сцене она якобы сражается с вымышленным партнером, исполняющим роль зла и коварства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто покорил любвеобильную Анастасию Волочкову.
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