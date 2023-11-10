Голые, но не смешные: обнаженный пермяк с двумя ножами напугал продавцов магазина

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Голый пермяк, вооруженный ножами, напугал местных жителей и продавцов магазина

Голые, но не смешные: обнаженный пермяк с двумя ножами напугал продавцов магазина

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Вооруженный правонарушитель забежал в продуктовый. Удалось ли его задержать?

Голый житель Перми вооружился двумя ножами, а затем побежал пугать местное население. Правонарушитель бегал по улицам города и в итоге забежал в продуктовый магазин. Продавцы были в ужасе. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.

Но благо недобросовестный гражданин не успел никому навредить. Проезжавший мимо участковый Вадим Акбаев обезвредил хулигана. Об этом рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Утром жителей домов по улице Нейвинской напугал мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами. Он бегал по двору дома, а после решил укрыться в продуктовом магазине, чем напугал продавцов. В этот момент мимо проезжал участковый полиции Вадим Акбаев, который заметил неадекватного пермяка и последовал за ним в магазин», — сообщило ведомство.

У полицейского получилось убедить правонарушителя положить оружие. Затем он скрутил мужчину и дождался сотрудников Росгвардии.

Оказалось, что правонарушитель нашел чью-то закладку и недолго думая принял наркотическое вещество. Затем в его ведениях за ним кто-то погнался. Первым делом правонарушитель подумал о собственной защите и схватил кухонные ножи. Затем голый пермяк стал убегать от своих видений по городу. Так он и оказался в магазине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мадриде выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европарламента.

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