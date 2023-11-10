Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на «Щелкунчик»

Москвичи устроили нешуточный ажиотаж у входа в Большой театр. Виной всему стала продажа билетов на спектакль «Щелкунчик». Очередь с каждым днем продолжает расти. Этим вечером два человека пострадали в давке, сообщил источник 5-tv.ru.

«Сказали, билетов меньше, чем стоит очередь, и толпа ломанулась вперед. Двух девушек придавили: одну увели куда-то, а вторую отпаивают сейчас на месте», — рассказал источник.

Он также отметил, что помощь медиков никому не потребовалась.

На имеющихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах можно разглядеть, как сразу несколько человек, оказавшихся в первых рядах, штурмуют ограждение Большого театра в надежде успеть выхватить заветную проходку. Некоторые нагло влезают в очередь, чем провоцируют скандал.

Уже спустя несколько секунд возмутителей спокойствия берет под контроль сотрудник ОМОН. Нарушителя берут под руки и уводят под аплодисменты толпы. Остальные сотрудники правоохранительных органов остаются контролировать ситуацию.

Купить заветный билет на спектакль «Щелкунчик» можно только предварительно заполучив желтый браслет. Всего их в день выдается 400 штук. Первая в этом году выдача браслетов началась в 00:00 4 ноября. В ту же ночь рядом с Большим театром сформировалась огромная очередь, в которой выстаивало не меньше нескольких сотен человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что предыдущая покупка билетов на «Щелкунчик» едва не закончилась дракой у дверей Большого театра.