Ушли на рассвете карьеры: российские актеры, которые не дожили до 25 лет

Они мечтали о большой семье и главных ролях в кино, но судьба распорядилась иначе.

Эти молодые актеры были перспективными и могли подарить зрителю еще много ярких ролей, но судьба решила иначе. Чьи жизни оборвались до 25 лет — читайте в материале 5-tv.ru.

Василий Лыкшин

Василий Лыкшин. www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Василий Лыкшин родился 27 января 1987 года. Его жизнь не была простой — вырос в детском доме. Провел полтора года в спецучреждении за кражу.

Однако в свое время судьба улыбнулась ему. Когда ему было девять лет, в детский дом приезжала режиссер Светлана Стасенко, чтобы найти актера для своего нового фильма. Тогда на роль Василия не выбрали. Спустя некоторое время Стасенко пригласила его для участия в съемках картины «Ангел на обочине». А после и вовсе оформила опекунство над ним.

Так и началась актерская карьера Лыкшина. Он прославился по ролям в фильме «Сволочи», а также сериалам «Громовы» и «Ранетки».

Лыкшин всегда мечтал о семье. Он женился на Елене, у которой был сын от прошлого брака. Актера это ничуть не смутило, он усыновил ребенка. Также у них в браке появилась на свет дочь Кира.

18 октября 2009 года он умер во сне. Причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 22 года.

Даниил Певцов

Даниил Певцов. Кадр из х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ «. Режиссер: Елена Николаева, 2012 г.

Даниил родился 5 июня 1990 года. Является сыном народного артиста России Дмитрия Певцова и актрисы Ларисы Блажко. Какое-то время жил в Канаде, однако в начале нулевых вернулся в Москву. Закончил ВГИК, служил в театре. Сыграл в картинах «Ангел в сердце», «Ящик Пандоры».

Трагически погиб на 23-м году жизни. 3 сентября 2012 года на вечеринке с друзьями он вышел на балкон, с которого случайно сорвался. Спасти его не удалось.

Егор Клинаев

Егор Клинаев. Кадр из сериала «ФИЗРУК», 2014–2017 г.

Егор родился 10 апреля 1999 года в семье музыкантов Дмитрия и Натальи Клинаевых. Творческие таланты передались ему по наследству. В раннем возрасте он начал выступать в вокальном ансамбле «Непоседы», вел программу на детском телеканале.

За свою короткую жизнь успел снять во множестве проектов: «Тайна Егора», «Улица», «Домашний арест», «Физрук», «Полицейский с рублевки».

Погиб ночью 27 сентября 2017 года на 19-м году жизни в Москве, пытаясь помочь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на МКАД. Его сбила проезжавшая мимо машина. От полученных травм скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru назвал десять знаменитых актеров, ушедших из жизни слишком рано.