Недавно актриса узнала об одной теории, которая привела ее в восторг.

Агата Муцениеце призналась, что очень любит философствовать на тему смысла жизни. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

«Я вообще люблю философствовать на тему смысла жизни. Я люблю теории заговора!» — заявила актриса.

Недавно Муцениеце прочитала одну из таких теорий и пришла в восторг: по одной из версий, люди как высшая цивилизация прибыли на Землю с другой планеты, и это стало тем самым Большим взрывом, убившим динозавров.

«Именно поэтому древние египтяне обладали высшей формой общения с другими цивилизациями, они построили свои пирамиды. Мы прилетели очень умными и стали деградировать. Как вам такая версия?» — поделилась Муцениеце.

Ранее Агата Муцениеце рассказывала, что заговорила по-китайски. Сейчас она погружена в работу над новыми проектами. Она играет в театре, снимается в кино и на телевидении, даже пробовала себя в формате кабаре-шоу с элементами эротики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце похудела до 54 килограммов.