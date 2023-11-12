«Ему виднее»: Тихонов оценил положение Джикия в «Спартаке»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Тихонов объяснил, что Джикия проиграл конкуренцию Бабичу, а не Дуарте

«Ему виднее»: Тихонов оценил положение Джикия в «Спартаке»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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В этом сезоне РПЛ Джикия провел всего шесть матчей.

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов оценил нынешние положение капитана красно-белых Георгия Джикия, который перестал попадать в стартовый состав. Об этом экс-игрок «народной команды» сообщил изданию RT.

Тихонов объяснил, что Джикия проиграл конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу, а не парагвайцу Алексису Дуарте, как многие привыкли думать. Легенда «Спартака» дал разъяснения — он отметил, что Джикия и Бабич оба левши, а Дуарте — правша. Поэтому главный тренер Гильермо Абаскаль выбирал между россиянином и сербом.

«Не будем говорить кто хуже, а кто лучше, но на данный момент тренер видит такую связку центральных защитников, ему виднее», — сказал Тихонов.

В этом сезоне РПЛ (Российская Премьер-Лига) Джикия провел всего шесть матчей.

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