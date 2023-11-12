Новая угроза: в США забили тревогу из-за решения России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 921 0

NI: в США восприняли как угрозу российский ударный дрон С-70Б «Охотник»

Новая угроза: в США забили тревогу из-за решения России

Фото: Youtube / Минобороны России

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Российская сторона расширяет возможности в области производства беспилотников, а Западу это страшно не нравится.

Москва наращивает производство беспилотных летательных аппаратов для применения в зоне СВО, что не может не вызывать тревогу у Вашингтона. На панические настроения в США указали авторы американского издания The National Interest.

Журналисты пишут, что шаги российской стороны воспринимаются на Западе как реальная угроза. Страшным оружием, в том числе. они называют ударный дрон С-70Б «Охотник», который может быть применим вместе с истребителем Су-57, выступая «ведомым».

Авторы обратили внимание на технические характеристики российского БПЛА. Летательный аппарат имеет авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1.

Известно, что «Охотник» был разработан в ОКБ Сухого. Его взлетная масса превышает 20 тонн. Дрон был изготовлен с применением технологий, позволяющим снизить его радиолокационную и тепловую заметность.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что напряженность между спецслужбами Украины и Запада растет.

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