«Ответные меры»: напряженность между спецслужбами Украины и Запада растет

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Алина Крылова
Алина Крылова 119 0

Sunday Times: Москва готовится ответить Западу на возможные провокации Киева

«Ответные меры»: напряженность между спецслужбами Украины и Запада растет

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

А в Москве уверены — Киев продолжает подчиняться манипуляциям Вашингтона, что приводит к невозможности разрешить украинский конфликт.

Россия может предпринять ответные меры против Запада, если Вашингтон продолжит управлять Украиной как марионеткой. Соответствующее мнение озвучил британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в публикации для The Sunday Times.

Только за последнее время Киев и Зеленский напрямую столкнулись с серьезными последствиями тесного сотрудничества с Белым домом. Украина потерпела окончательный крах контрнаступления, а на фоне серьезного конфликта на Ближнем Востоке, помощь Зеленскому перестала быть приоритетной для США. Теперь, как пишет Галеотти, Вашингтон и вовсе рассматривает возможность ограничить зону своего влияния. Однако пока что США продолжают провоцировать украинские спецслужбы на манипуляции, что способно серьезно взбесить Москву.

«Кажется, в Москве по-прежнему считают, что украинцы делают то, что им говорит Запад… Опасения заключаются в том, что Москва может счесть атаки внутри страны марионеточными и предпринять ответные меры непосредственно против Запада», — говорится в статье.

Непрозрачность планов Киева также не нравится западным странам, что создает дополнительное напряжение со стороны потенциальных «помощников».

«В западных политических кругах есть ощущение, что Киев не до конца прозрачен в своих планах, а также не желает реагировать на обеспокоенность союзников», — пишет Галеотти, добавляя, что Украина не видит причин для изменения своей стратегии.

Ранее 5-tv.ru писал, что неудачи в контрнаступлении окончательно надломили Зеленского.

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