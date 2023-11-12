К народному артисту России и легендарному режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь на дом. Об этом сообщил эксклюзивно 5-tv.ru его помощник Геннадий Иванов.

«Скорую вызывали, но дома пока», — сказал Иванов в разговоре.

Сын режиссера Евгений отказывается комментировать случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о его выписке после госпитализации в июле. Деятель культуры находился в больнице имени Боткина с 3 июля. У режиссера произошел микроинсульт, а также было выявлено онкологическое заболевание, которое дало осложнение на внутренние органы.