Режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 16 0

Его сын Евгений отказывается комментировать случившееся.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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К народному артисту России и легендарному режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь на дом. Об этом сообщил эксклюзивно 5-tv.ru его помощник Геннадий Иванов.

«Скорую вызывали, но дома пока», — сказал Иванов в разговоре.

Сын режиссера Евгений отказывается комментировать случившееся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о его выписке после госпитализации в июле. Деятель культуры находился в больнице имени Боткина с 3 июля. У режиссера произошел микроинсульт, а также было выявлено онкологическое заболевание, которое дало осложнение на внутренние органы.

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