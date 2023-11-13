«Я бы родила от Лепса» — Эвелина Бледанс о внебрачном сыне певца

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 78 0

Эвелина Бледанс призналась, что хотела бы родить ребенка от Лепса

«Я бы родила от Лепса» — Эвелина Бледанс о внебрачном сыне певца

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно народный артист России эксклюзивно признался Пятому каналу в наличии ребенка от неизвестной избранницы.

Эвелина Бледанс испытывает белую зависть к бывшей возлюбленной народного артиста России Григория Лепса, так как считает, что неизвестная женщина — настоящая счастливица. Конечно, родить от такого талантливого человека!

«Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять ребенка, но с другой стороны, это же мальчик!», — заявила звезда в эфире одного из федеральных телеканалов.

По ее словам, она и сама бы с удовольствием родила наследника от певца. И более того, актриса настойчиво предлагает Лепсу начать общение с сыном, несмотря на то, что ребенок уже взрослый.

Однако здесь народного артиста России неожиданно поддержала певица Маша Распутина. Она поддерживает решение Лепса не лезть к взрослому человеку и дать ему возможность развивать свою семью самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru эксклюзивно узнал у народного артиста о том, что у него есть внебрачный сын. Видел он своего наследника всего лишь один раз, сейчас они не общаются. Дело в том, что он уже взрослый мужчина, у него своя прекрасная семья и работа, поэтому смысла в этом общении — нет.

+7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Сразу трое за прошедшие сутки: лучшие украинские боевики ликвидированы
10:31
Крупнейшее за 30 лет: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна
10:29
«В самом разгаре»: во Франции заявили о победе России на мировой арене
10:18
Гольфстрим замедлился до минимума: чем это чревато для человечества
10:11
Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев
10:05
«В нашем доме уже была другая» — Бузова вывела на чистую воду Тарасова и Костенко

Сейчас читают

Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего райдера
Южнокорейская группа W24 исполнила песню «Группа крови» на русском языке
«Ну и фантазия у русских!» — почему американцы боятся советскую сказку «Морозко»
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд