«Я бы родила от Лепса» — Эвелина Бледанс о внебрачном сыне певца
Эвелина Бледанс призналась, что хотела бы родить ребенка от Лепса
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Недавно народный артист России эксклюзивно признался Пятому каналу в наличии ребенка от неизвестной избранницы.
Эвелина Бледанс испытывает белую зависть к бывшей возлюбленной народного артиста России Григория Лепса, так как считает, что неизвестная женщина — настоящая счастливица. Конечно, родить от такого талантливого человека!
«Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять ребенка, но с другой стороны, это же мальчик!», — заявила звезда в эфире одного из федеральных телеканалов.
По ее словам, она и сама бы с удовольствием родила наследника от певца. И более того, актриса настойчиво предлагает Лепсу начать общение с сыном, несмотря на то, что ребенок уже взрослый.
Однако здесь народного артиста России неожиданно поддержала певица Маша Распутина. Она поддерживает решение Лепса не лезть к взрослому человеку и дать ему возможность развивать свою семью самостоятельно.
Ранее 5-tv.ru эксклюзивно узнал у народного артиста о том, что у него есть внебрачный сын. Видел он своего наследника всего лишь один раз, сейчас они не общаются. Дело в том, что он уже взрослый мужчина, у него своя прекрасная семья и работа, поэтому смысла в этом общении — нет.
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