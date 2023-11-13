От главного холостяка Голливуда до примерного семьянина: личная жизнь и карьера Райана Гослинга

Актер стал настоящим секс-символом и разбил немало женских сердец — почему он выбрал в жены главную стерву Голливуда, совсем не похожую на Барби?

Райан Гослинг уже превратился в одну из главных звезд Голливуда. Актеру 12 ноября исполнилось 43 года, и даже в этом возрасте он остается секс-символом американского кинематографа.

Недавно он сыграл роль Кена в фильме «Барби», примерив образ лучезарного красавчика-блондина, от которого, к слову, он не так далеко ушел и в реальной жизни. Что сделало Гослинга таким популярным и сколько женских сердец он успел разбить за свою жизнь?

Начало карьеры Райана Гослинга

Таким уверенным в себе и очаровательным мужчиной Гослинг был не всегда. Его семья была религиозной, однако мальчик, несмотря на строгое воспитание, рос очень активным и жизнерадостным ребенком: любил петь, танцевать, особо не интересовался учебой.

С десяти лет Гослинг перешел на домашнее обучение и, когда через какое-то время вновь вернулся в школу, совершенно отвык от поведения в обществе. Однажды он насмотрелся фильмов про Рембо и взял в школу домашние ножи, чтобы метать их в других детей на переменах — за это мальчика отстранили от занятий.

«Я задирал самых крепких мальчиков, потому что они нравились девочкам. Если бы я сумел побить этих парней, то девочкам бы нравился я. Только это ни разу не сработало», — рассказывал актер.

Уже в юношестве Гослинг стал участвовать в шоу «Клуб Микки Мауса», где познакомился с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком, ставшими впоследствии его хорошими друзьями. После этого будущий актер уехал в Новую Зеландию на съемки сериала «Молодой Геракл».

Для этой роли он был идеальным кандидатом — светлые волосы, фактурная внешность. Именно из-за этого его начали замечать режиссеры, а вместе с предложениями о съемках на него обрушилось и женское внимание.

Как Райан Гослинг стал главным холостяком Голливуда



Райан Гослинг. Фото: www.globallookpress.com / Clemens Niehaus

Первый серьезный роман у Гослинга случился в 21 год. Во время съемок фильма «Отсчет убийств» он влюбился в коллегу по цеху Сандру Буллок, которая на тот момент была старше его на 16 лет.

Гослинг признавался, что был просто «очарован» своей избранницей, и не скрывал чувств, появляясь с ней на публике. Однако через год эти отношения закончились, и голливудский красавец встретил другой объект обожания.

Им снова оказалась коллега по съемкам: фильм «Дневник памяти» подарил Гослингу знакомство с Рэйчел Макадамс, которая поначалу была ему неприятна, но совсем скоро вызвала в нем страстную любовь. В этих отношениях оба испытали настоящие эмоциональные качели: пара то расставалась, то сходилась на протяжении трех лет, пока не распалась окончательно.

Еще через год бывшие попробовали вернуть былые чувства, однако поняли, что лучше остаться друзьями. Больше в серьезные отношения Гослинг не вступал, однако частенько появлялся на публике с разными женщинами.

Кэт Деннингс, Блейк Лавли, Оливия Уайльд, Эмма Стоун — это лишь малый список актрис, с которыми у него были мимолетные интрижки. Так он и получил прозвище самого горячего холостяка Голливуда — никто не мог удержать его внимание достаточно долго, чтобы отношения переросли в брак.

Кто стал женой Райана Гослинга



Райан Гослинг и Ева Мендес. Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Дамой его сердца стала весьма далекая от образа Барби женщина. Голливудский актер женился на Еве Мендес — узаконить отношения пара решила через 12 лет после семейной жизни.

Актеры познакомились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами». Тогда Мендес рьяно заявляла, что к детям не готова, а брак не для нее.

Она во всех смыслах была горячей штучкой. Если Гослинга называли главным холостяком, то ее окрестили «главной стервой Голливуда».

В начале карьере ее звали в довольно горячие и откровенные фильмы. Однако будущая жена Гослинга не стеснялась обнаженных сцен и поддерживала свой фривольный имидж.

«У меня был секс во всех 50 штатах. Лучший — в Аризоне и Колорадо», — однажды без стеснений заявила актриса.

Уже через четыре года у влюбленных родилась дочка Эсмеральда Амада, а еще через два года вторая дочка Амада Ли. Разница в возрасте у пары составляет семь лет — возможно, именно это однажды стало причиной ревности со стороны Мендес.

Она тщательно контролировала своего бойфренда, вплоть до проверки его переписок и звонков в телефоне, потому что боялась, что он уйдет к кому-то помоложе. Однако, вопреки предсказаниям таблоидов, пара по-прежнему остается вместе и ведет счастливую жизнь, стараясь скрывать ее от общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Райан Гослинг стал мемом.