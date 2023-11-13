Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

На 86 году жизни умер бывший глава Минобороны Грузии Тенгиз Китовани. Об этом со ссылкой на его родственников сообщает информагентство Интерпрессньюс.

Что послужило причиной смерти — не уточняется. Агентство также не раскрывает, где и при каких обстоятельствах скончался Китовани.

Тенгиз Китовани занимал должность министра обороны Грузии в 1992–1993 годах. Он был участником гражданской войны в стране, когда был свержен первый грузинский президент Звиада Гамсахурдии, а также участвовал в войне в Абхазии. Под его командованием грузинские войска были введены в частично признанное государство.

В 1996-м Китовани получил срок восемь лет по обвинению в организации незаконных вооруженных формирований. Спустя три года политик был помилован действующим тогда президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе.

После Китовани переехал в Россию, однако вернулся обратно на Родину в 2012 году.

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