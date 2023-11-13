Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Государственный деятель принимал участие в нескольких войнах.

Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

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На 86 году жизни умер бывший глава Минобороны Грузии Тенгиз Китовани. Об этом со ссылкой на его родственников сообщает информагентство Интерпрессньюс.

Что послужило причиной смерти — не уточняется. Агентство также не раскрывает, где и при каких обстоятельствах скончался Китовани.

Тенгиз Китовани занимал должность министра обороны Грузии в 1992–1993 годах. Он был участником гражданской войны в стране, когда был свержен первый грузинский президент Звиада Гамсахурдии, а также участвовал в войне в Абхазии. Под его командованием грузинские войска были введены в частично признанное государство.

В 1996-м Китовани получил срок восемь лет по обвинению в организации незаконных вооруженных формирований. Спустя три года политик был помилован действующим тогда президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе.

После Китовани переехал в Россию, однако вернулся обратно на Родину в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг.

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