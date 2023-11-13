Боня впервые показала свое лицо на публике после пластической операции

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 50 0

Звезда «Дома — 2» все же появилась на светском мероприятие. Как она выглядит?

Фото, видео: Hubert Boesl / ТАСС; .5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая Виктория Боня наконец-то показала свое лицо после пластической операции. Сделала она это на премии Voice. Звезда «Дома — 2» даже не пыталась закрыться масками или головными уборами. А также она по первой просьбе сняла свои солнцезащитные очки и начала позировать перед камерами. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru

Боня сделала себе «лисьи глазки», как у моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Также телеведущая прибегнула к подтяжке лица.

До этого звезда «Дома — 2» Виктория Боня показала глаз и ухо после пластики. Телеведущая отметила, что будет показывать себя частично, ей так спокойнее.

В комментариях в соцсетях на Боню после преображения посыпалась гигантская волна критики. По мнению большинства интернет-пользователей, модель пиарится на пустом месте, ничего в ее внешности не поменялось.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Бони решила без прикрас оценить лицо матери после пластики.

+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:36
«В частных собраниях»: как киевский режим обогащается на сносе памятников
21:18
Почти как в «Черном зеркале»: глава МИД Британии Кэмерон вступал в половую связь со свиньей
21:02
Боня впервые показала свое лицо на публике после пластической операции
20:50
На заседании оргкомитета премии «МЫВМЕСТЕ — 2023» учреждена номинация по наставничеству
20:41
Пушилин: Киев пытается демонстрировать какие-то действия на передовой для Запада
20:26
«Проблемы с мужскими гормонами»: Ваенга опубликовала откровенное фото с отдыха

Сейчас читают

Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки"
«Ну и фантазия у русских!» — почему американцы боятся советскую сказку «Морозко»
«Сейчас в мире ведется 28 войн»: а глава МОК Бах объявил российскому спорту 29-ю
«Деньги в трусилях от милых дам» у героя Тимура Батрутдинова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд