Боня впервые показала свое лицо на публике после пластической операции

Телеведущая Виктория Боня наконец-то показала свое лицо после пластической операции. Сделала она это на премии Voice. Звезда «Дома — 2» даже не пыталась закрыться масками или головными уборами. А также она по первой просьбе сняла свои солнцезащитные очки и начала позировать перед камерами. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru

Боня сделала себе «лисьи глазки», как у моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Также телеведущая прибегнула к подтяжке лица.

До этого звезда «Дома — 2» Виктория Боня показала глаз и ухо после пластики. Телеведущая отметила, что будет показывать себя частично, ей так спокойнее.

В комментариях в соцсетях на Боню после преображения посыпалась гигантская волна критики. По мнению большинства интернет-пользователей, модель пиарится на пустом месте, ничего в ее внешности не поменялось.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Бони решила без прикрас оценить лицо матери после пластики.