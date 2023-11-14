Хайдаров рассказал о новом этапе проекта «Преображение Филиппа Киркорова»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 17 0

Хирург Хайдаров о процедурах Киркорова: поддерживает результат преображения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По словам звездного хирурга, народный артист регулярно бывает в его клинике.

Народный артист РФ Филипп Киркоров после нескольких операций все еще периодически встречается с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом сам звездный доктор рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. По словам Хайдарова, проект преображения певца еще не завершен.

«Он молод, красив, счастлив, заходил в гости, да. Он и не скрывает, что периодически поддерживает результат нашего преображения, ребят, и это нормально. У нас, конечно, с ним проект, я так скажу, преображения особенный. Всем пациентам на заметку, что как минимум нужно посещать осмотры вот, а как максимум — выполнять те или иные процедуры», — сказал хирург.

Хайдаров рассказал, что в план сохранения молодости Киркорова входят визиты к косметологу, в том числе, аппаратные процедуры. Исполнитель очень ответственно относится к своему новому лицу и подтянутому телу. Он соблюдает предписанный режим питания, однако приобщить к спорту звезду пока не удается, не хватает мотивации. Но пока, по словам доктора, удается обходиться воздействием современного оборудования, позволяющим заменить, насколько это возможно, тренировки.

«Вы скоро все узнаете… Узнаете, когда он сам захочет, он поделится, я же не могу разглашать информацию о своих пациентах… Помимо Филиппа Бедросовича у нас сейчас очередь, в очереди есть и другие звезды, которые ждут своего часа для преображения», — заключил Хайдаров.

Киркоров, как ранее писал 5-tv.ru, признался, что каждый день отправляет своему пластическому хирургу фотоотчет. Артист рассказал, сколько он весит и как следит за формой, подаренной «шаманскими руками» Хайдарова. А доктор тем временем разбирается с судебными исками. Певицы Слава и Любовь Успенская остались недовольны вмешательством, а вместе с ними десятки женщин. Адвокат противников врача Елена Сенина рассказала о результатах скандальных разбирательств.

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